Casini | Regolamento elezioni Figc approvato ma con voto contrario della Lega Serie A

(Di lunedì 15 luglio 2024) “Abbiamo trattato vari temi, compreso quello delelettorale. ComeA abbiamo chiesto che l’approvazione delfosse spostata a settembre per vedere anche l’andamento del dl sport ma la nostra richiesta non è stata accolta”. Queste le parole del presidenteA, Lorenzo, intercettato dai cronisti presenti all’uscita dal Consiglio Federale a Roma, rispondendo a una domanda sulle prossimedel 4 novembre, in relazione alle percentuali attribuite a ogni componente federale: “Ilelettorale è passato con ilA. Oggi si voterebbe con i pesi attuali, ma c’è stato l’impegno di Gravina nel rivederli quando il dl sport entrerà in vigore”.ha aggiunto: “Oggi laA è sotto rappresentata.