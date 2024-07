Sbalzato dalla moto viene travolto da un’auto e muore

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 13 luglio 2024)a 21 anni incontro. Il dramma si è consumato alle prime ore dell’alba a Campi Bisenzio, in via Paolieri all’altezza dell’incrocio con via di Limite. Il giovaneciclista, residente nella zona, è morto sul colpo e l’arrivo dei sanitari sul posto non è servito se non a constatare il decesso. Per i rilievi dell’incidente mortale, invece, sono intervenuti i carabinieri. Al momento è scattata una denuncia per omicidio stradale ai danni dell’automobilista, un ventiseienne anche lui di Campi Bisenzio. Ma sarà l’autopsia, disposta dal pubblico ministero di turno, a chiarire ulteriori aspetti della vicenda. Secondo le prime ricostruzioni il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo per poi venirenella corsia opposta dove sarebbe poi statomortalmente dall’auto.