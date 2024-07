Pizze fino a 62 euro patatine fritte a 18 Crazy Pizza Forte dei Marmi menù e prezzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024)dei(Lucca), 12 luglio 2024 – È il grande giorno. Oggi apredei. È la scommessa dell’imprenditore Flavio Briatore che da tempo cercava in Versilia la giusta location per espandere la sua catena digourmet. Ci è riuscito trovando quello che desiderava nell’immobile di viale Morin dove da oggi sono attesi tantissimi clienti da tutta la costa e non solo. Sì perché non stiamo parlando di una sempliceria. Tutt’altro. Per il 2024 la catena punta infatti ad arrivare a 20 ristoranti e a superare i 45 milioni didi fatturato a livello di sistema, "grazie a una solida strategia di crescita e innovazione, con oltre 15 milioni didi investimenti e creando più di 200 nuovi posti di lavoro", sottolinea lo stesso Briatore.