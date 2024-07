Firenze affitti brevi e il business dei Vip | per i tre super-attici di Francesca Pascale fino a 500 euro al giorno a persona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – Appartamenti con vista da cartolina, con la Cupola del Brunelleschi a poche decine di metri e con una visuale dia 360 gradi. Tra i tanti che hanno voluto investire suglie sulla capitale del Rinascimento c’è anche lei,– ex fidanzata di Silvio Berlusconi e attuale moglie della cantautrice Paola Turci – che nel 2022 ha creato una società, la Futura Luxury home srl, che in pieno centro gestisce tre residenze di lusso. Tanto che, per poter pernottare in una di queste abitazioni, bisogna mettere in conto da 300 a 500. Al. Un, quello della, che le frutta una discreta somma e che è rivolto soprattutto ai turisti stranieri (prima russi ora americani e arabi).