Tariffe della Sanità l' incontro tra Aurigemma e il ministro Schillaci

(Di martedì 9 luglio 2024) Sul tema dell'adeguamento dellenellacontinua il dialogo tra le istituzioni. "Come coordinatoreconferenza dei presidenti delle assemblee legislative, ho incontrato oggi ilsalute, Orazio, per affrontare la tematica dell'adeguamento delle, e dei drg (diagnosis related Groups, raggruppamenti omogenei di diagnosi)", spiega Antonello, presidente del Consiglio regionale del Lazio. Un tema di grande importanza che riguarda tutti. "Ad oggi, non c'è uniformità delle, le regioni soggette al piano di rientro non possono adeguarle a differenza delle altre. Questo significa che alcune prestazioni vengono rimborsate con importi di gran lunga superiori rispetto alle altre. Così facendo, le regioni in piano di rientro sono quelle ad avere più problemi, e rischiano di rimanere tali se il meccanismo non cambia", spiega il CoordinatoreConferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.