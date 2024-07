L’artista Laika ricorda con un Murale a Roma Michela Murgia

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 9 luglio 2024): L’inaugurazione sarà giovedì 11 luglio ore 19 ain via di Torre Annunziata 1 Il sorriso diillumina la capitale grazie al progetto “temi come vi pare” curato da Pietro Turano per Arcigay: undi 100mq realizzato dal, già definita come “la Bansky italiana”. L’opera, autorizzata dal Municipio V die apparsa proprio sulla facciata del Municipio, è in corso di realizzazione dall’associazione grazie al sostegno di Einaudi, Mondadori e Rizzoli (case editrici dell’autrice), e verrà inaugurata giovedì 11 luglio alle 19.00 di fronte alla sede del Municipio V in Via di Torre Annunziata 1 a. Il progetto nasce dall’incontro fra Pietro Turano (vicepresidente Arcigay) e1954 e dal desiderio comune di omaggiare l’autrice e intellettuale, scomparsa la scorsa estate, con un’opera pubblica nella sua città.