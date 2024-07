Premiare la buona salute Ecco chi e perché ha ricevuto l’Healthcare Award

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 8 luglio 2024) Bari – Non c’è crescita e benessere senza unagestione della. Per questo valorizzare le eccellenze industriali può e deve essere una leva per aiutare l’Italia a fare quel salto di qualità che può fare la differenza. L’importante è che politica e imprese farmaceutiche dialoghino tra loro, in modo costante e costruttivo. Ed è esattamente questo il senso e il messaggio emerso nel corso degli Healthcares, l’iniziativa un organizzata dalle riviste Formiche e Healthcare Policy al circolo canottieri Barion di Bari, con l’obiettivo di riconoscete il lavoro e l’impegno di alcune delle principali realtà farmaceutiche presenti sul suolo nazionale. NIENTE FUTURO SENZATra queste, aziende quali Gksd, Merck, Novartis, Pfizer e Sanofi, tutte premiate nel corso della rassegna pugliese.