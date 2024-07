Pallamano Riccardo Trillini | L’Italia non è più una squadra di Serie B Andiamo ai Mondiali per fare bene e per tutto il movimento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) Verso i2025, con un’idea ben chiara in testa: quella di stupire e di far vedere che la qualificazione al torneo iridata, 28 anni dopo l’ultima volta, non è stata frutto del caso ma la realizzazione di un programma e la ricerca di un’identità che alla fine ha pagato. In occasione del 21esimo Festival della, tenutosi a Misano Adriatico (Rimini), il dt della nazionale maschileè intervenuto davanti a tutti gli appassionati italiani dell’handball dicendo: “Quella di Podgorica è stata una serata bellissima, che non dimenticheremo”. “Oltre al risultato, che rappresenta sempre il primo obiettivo per noi sportivi, desideravamo avvertire dal vivo il calore dei giovani, del futuro di questo sport e dei loro tecnici che ogni giorno lavorano in palestra.