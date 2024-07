A fuoco casa di riposo bilancio drammatico | dieci anziani morti tra fiamme e fumo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dramma in unadi, in un terribile incendio sono mortepersone. Ancora da capire le cause, sul fatto indaga la polizia. A quanto si apprende l’incendio ha avuto origine nel soggiorno, ma ilsi è rapidamente diffuso nelle altre stanze. Nonostante l’arrivo tempestivo dei vigili delper sette ospiti non c’era già nulla da fare: erano già deceduti a causa delle esalazioni diquando i soccorritori sono riusciti a raggiungerli. >> “È lei, non ci sono dubbi”. Il corpo della 26enne scomparsa trovato nudo nel fiume: riconosciuta dai tatuaggi Altri sono stati portati in ospedale in condizioni critiche in ospedale ma sono decedute poco dopo. Le fonti hanno confermato che le vittime sono otto donne e due uomini.