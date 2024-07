Damiano David l’assenza sui social e le voci insistenti sul disco da solista

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 7 luglio 2024)sui, le indiscrezioni suldache fine ha fatto, frontman dei Måneskin? La band ha vissuto negli ultimi anni un periodo piuttosto intenso: dopo la vittoria a Sanremo e all’Eurovision Song Contest, hanno saputo conquistare il pubblico mondiale, affermandosi come rock band italiana. Spesso attivo sui, oggiè molto più concentrato sulla musica, sulla sua vita in California con Dove Cameron e – forse – su undadi cui si parla sempre più insistentemente., perché è sparito daiMistero su. O forse no. I fan lo chiamano però a gran voce: che fine ha fattodei Måneskin? L’ultimo post risale al 25 giugno: il penultimo, invece, è del 7 maggio e lo vede grande protagonista del Met Gala insieme alla fidanzata Dove Cameron, che di recente ha parlato per la prima volta di lui, definendolo un “orsacchiotto”.