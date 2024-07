Atletica Iapichino vince la Diamond League di Parigi | Emozionante gareggiare qui che sia di buon auspicio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 7 luglio 2024), 7 luglio 2024 – Una grande gara quella di Larissanel salto in lungo nella tappa didella. L’Azzurra, bronzo europeo a Roma, si prende la competizione con la misura di 6.82 al terzo salto. Chiude davanti alla bulgara Plamena Mitkova (6,78/2.2) e alla statunitense Quanesha Burks (6,73/0.5). Fa poker di trionfi nel circuito internazionale di(dopo Firenze, Stoccolma, Montecarlo). La campionessa delle Fiamme Oro, che punta al podio di2024, dice: “Ero sgonfia, non mi sono piaciuta, ma sono stata brava a venir fuori da una situazione complicata: fare un 6,82 quando non ci si sente benissimo è qualcosa di importante e unavinta è sempre unavinta. È statoe spero sia di”.