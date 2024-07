Nuova ferrovia a Imola l’allarme del comitato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 giugno 2024 – “Stiamo puntando verso l’unico obiettivo comune di individuare il progetto che avrà l’impatto minore sul nostro territorio e sulla nostra vita di tutti i giorni”. Il tema del potenziamento della linearia resta al centro del dibattito pubblico. Il‘No Viadotto’, che nelle scorse settimane ha raccolto oltre duemila firme per opporsi al progetto tanto nella sua versione vicino all’autostrada quanto a quella in affiancamento agli attuali binari, è tornato ieri ad animare la discussione. Lo ha fatto per lanciare un appello all’unità dei cittadini e per “esprimere la propria vicinanza” al sindaco Marco Panieri, a seguito della diffusione di alcuni volantini dedicati al contestato piano di ampliamento. Volantini che “contengono informazioni completamente sbagliate e profondamente fuorvianti”, rimarca Armando Martignani, portavoce del