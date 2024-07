Lavori sulla linea Faentina l’assessore Baccelli chiede di potenziare il trasporto bus

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 4 luglio 2024) FIRENZE – Disagi per iregionaleil potenziamento dei servizi sostitutivi via bus. Oltre a questo peresiste la necessità di effettuare gli interventi di potenziamento dellaper migliorare le prestazioni e ridurre al minimo le criticità. Ma al tempo stesso alleggerire al minimo i disagi che deriveranno per tutta l’area servita (lavoratori, aziende, turisti), nel mese circa di interruzione per la realizzazione dei, considerati anche quelli già avviativia Bolognese da Publiacqua.a infrastrutture e trasporti Stefanoha insistito su questi punti nel corso dell’incontro, da lui convocato per illustrare ai sindaci delle aree coinvolte (Mugello, Alto Mugello e Valdisieve) i dettagli sui servizi sostitutivi predisposi da Trenitalia durante il periodo.