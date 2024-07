Riassunto | MOGAS si è aggiudicato un contratto per supportare la nuova tecnologia TC2C™

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 2 luglio 2024) HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Industries si èunda diversi milioni di dollari per il progetto Saheen della sudcoreana S-Oil per la prima commercializzazione in assoluto della(Thermal Crude to Chemicals, da greggio termico a prodotti chimici). Laconcessa in licenza da Lummus Technology converte il greggio e altri flussi orfani di raffineria in prodotti olefinici e aromatici di alto valore, e comprende uno dei più grandi steam cracker al mondo. Sulla scia dei precedenti successi del progetto per l’idrocracking a letto fluido bollente con il licenziatario dellaChevron Lummus Global (CLG),fornirà più di novanta valvole di servizio per condizioni estreme di classe 300-2500 ASME da 2 pollici a 14 pollici e pacchetti di attuazione, che includono più valvole di arresto di emergenza ad azione rapida e con sede metallica.