Corriere dello Sport – Juve Thuram e l’indizio social che fa impazzire i tifosi

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 2 luglio 2024) 2024-07-02 19:34:21 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: Lantus è sempre più vicina all’acquisto di Khephren. Non è ancora tempo di annunci ufficiali, ma siamo ai primi indizidella società bianconera, come già accaduto per Douglas Luiz. Per il centrocampista arrivato dall’Aston Villa, erano stati utilizzati nomi e foto di Douglas Costa e Danilo Luiz, mentre per il mediano del Nizza si sta giocando sulla somiglianza con Edgar Davids. Khephrenverso laStretta finale per il passaggio in bianconero di Khephren, centrocampista classe 2001, figlio di Lilian, ex difensore e capitano dellantus. Intesa totale con il calciatore, pronto a sottoscrivere un quinquennale da 2-2,5 milioni di euro all’anno, mentre si limeranno in settimana i dettagli dell’accordo con il Nizza, che parte da una richiesta iniziale di 25 milioni.