F1 Briatore | Nel 2026 Alpine vincerà delle gare Sainz? C’è tanto interesse

(Di lunedì 1 luglio 2024) “Io nelvincerò le, l’sarà da podio; poi, quanti ne faremo non lo so”. Lo ha dichiarato Flavio, intervenuto a “La Politica nel pallone” su Radio Rai Gr Parlamento, parlando del suo ritorno in F1 da superconsulente dell’. “Quest’anno abbiamo molti handicap, stiamo rimodellando tutto il team. Ho avuto pieni poteri da Luca De Meo (presidente del gruppo Renault, ndr), io sono abituato ad utilizzarli, e garantisco che tra due stagioni parleremo di podi”, ha aggiunto, il quale ha commentato il parallelo con la crescita avuta dalla McLaren: “Sono migliorati, ma già l’anno scorso non erano male. Quest’anno hanno anche buttato dueper mancanza di esperienza, perché hanno un team e dei piloti giovani. Per me sono al livello della Red Bull, mentre la Ferrari, purtroppo, è quarta forza”.