Il mercato La punta Gianmario Comi nel mirino di Lecco e Spal

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Sun nuovo nome per l’attacco della, che il neo direttore sportivo Casella conosce bene: si tratta di(nella foto),centrale classe ’92, destinato a tornare alla Pro Vercelli dopo il prestito al Crotone nella seconda parte della stagione appena conclusa. L’attaccante piace anche al, e nonostante una seconda parte di stagione poco prolifica a Crotone (appena un gol in 14 presenze), con la maglia della Pro ha segnato 46 reti in 186 partite totali, un buon bottino per un calciatore che potrebbe interessare alla, a maggior ragione dopo il trasferimento di Trombetta – altro giocatore accostato ai biancazzurri – alla Giana Erminio. Oltre ai movimenti in entrata, Casella dovrà lavorare anche sulle uscite e su quei pochi elementi che potranno garantire alla società denaro fresco da potere poi reinvestire: i due indiziati sono Maistro e Thiam, cercati in Serie B e potenziali pedine di scambio per illino.