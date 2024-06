Comizio di Meloni in piazza del Popolo l’attacco a Schlein | Io dittatore farete la lotta armata? Finita l’epoca dei Giuseppi cerchiobottisti – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 1 giugno 2024) Apre con un messaggio agli alleati di centrodestra Giorgia, che alper la chiusura della campagna elettorale per le Europee indela Roma si rivolge ai militanti di Fratelli d’Italia arrivati da tutto il Paese: «Vorrei che mandaste da qui un abbraccio ad Antonio Tajani e a Matteo Salvini, impegnato in un’analoga manifestazione a Milano. Un governo con programma ambizioso da portare avanti con un orizzonte di legislatura».prova così a sgombrare il campo da polemiche e attriti con gli altri partiti di governo, ognuno impegnato con la propria campagna elettorale visto che alle Europee si vota con il sistema proporzionale. E insiste sul legame con lae i militanti: «Dicono che ormai le campagne elettorali e la politica in generale si facciano soprattutto in rete e sui social.