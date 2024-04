Moie Corso di pesca sportiva alla trota al lago in zona Fornace

(Di giovedì 25 aprile 2024) Al via, sabato 27 aprile, la 12esima edizione. Ilè riservato ai giovani fino a 15 anni di età e ai ragazzi diversamente abili, 25 aprile 2024 – L’associazionedilettantisticatori diaffiliata ad Assolaghi eF.I. P.S.A.S. organizza il 12esimodigiovanipresso ildidi, sito in. La manifestazione prenderà avvio sabato 27 aprile dalle ore 14:30 alle ore 18:30 con una prima lezione anche in parte teorica, dove gli aspirantitori acquisiranno i rudimenti della...

«Gender, quando si può dialogare e quando no» - Il cardinale Versaldi: ideologia inaccettabile ma ci sono aspetti che si possono condividere come la pari dignità uomo-donna, il rifiuto di un certo maschilismo, il rispetto per ogni orientamento ...msn

Maiolati S. Il tema della pace al centro delle celebrazioni per il 25 aprile - Appuntamenti sia a moie che nel Capoluogo, coinvolti gli alunni e le alunne ... del 25 aprile fa riferimento alle crescenti tensioni internazionali e ai conflitti in corso in Ucraina e in Medio ...qdmnotizie

Campionati regionali di Boccette e Stecca alle battute finali - Dopo l’eliminazione di tutte le quattro squadre del Fermano, Ciotti’s Bar Campiglione, Fermo 2000, Sant’Elpidio a Mare/3 e Street Bar/1 Capodarco, accedono alle semifinali 5 Birilli/1 Senigallia, San ...cronachefermane