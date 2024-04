Dal titolo regionale a quello italiano Tutti i big a Empoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024)capitale degli scacchi. Il primo appuntamento è oggi al Circolo Arci di Avane per i campionati regionali giovanili, che vedranno la presenza di ben 132 ragazze e ragazzi (record assoluto) di età compresa tra gli 8 e i 18 anni, provenienti da tutta la Toscane. Il torneo si svolgerà nell’arco dell’intera giornata attraverso 6 incontri divisi per fasce d’età. Al termine verranno distribuite 36 coppe che andranno ai rispettivi primi 3 classificati e classificate di ogni categoria d’età: under 8, 10, 12, 14, 16 e 18. Inoltre verranno consegnati 6 libri di scacchi. L’altro appuntamento, invece, è per il 24, 25 e 26 maggio quando al Palazzo delle Esposizioni si terranno i campionati italiani Blitz e Rapid di Scacchi. Una manifestazione di assoluto prestigio la cui realizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione traScacchi, Firenze ...