Golf - la pioggia rimanda l’epilogo dell’RBC Heritage Scheffler ad un passo dal successo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 aprile 2024) Iisti del PGA Tour dovranno attendere per congedarsi dal main event settimanale. Se il Corales Puntacana Championship è terminato, come di consueto, con il round domenicale, l’RBC(montepremi 20 milioni di dollari) chiuderà il suo corso nel pomeriggio del lunedì. Lainfatti si è resa protagonista del finale del quarto e decisivo round, quando però i giochi per la vittoria sembravano ormai fatti. Scottieinfatti ha arrotondato il suo margine dando una forte spallata agli avversari. Il fresco vincitore dell’Augusta Masters comanda la leaderboard con lo score di -2o e dovrà completare le ultime tre buche della sua settimana. L’americano vanta ben 5 lunghezze di margine sui connazionali Wyndham Clark, Patrick Cantlay e Sahith Theegala. Quest’ultimo è stato fermato dopo aver chiuso la buca 15 ...