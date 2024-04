Crepet | La famiglia non è la sola responsabile della deriva dei giovani La scuole si trincera dietro scuse - mentre la politica peggiora la situazione con interventi inefficaci

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 22 aprile 2024) I casi di violenza tra minorenni scuotono l'opinione pubblica, ma per lo psichiatra e psicoterapeuta Paolo, non c'è da stupirsi. In un'intervista a Brescia Oggi,lancia un grido d'allarme sullasocietà e sull'incapacità degli adulti di educare e guidare le nuove generazioni. L'articolo .