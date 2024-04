Corteo per Cospito - 18 misure cautelari

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 22 aprile 2024) 9.12 Diciotto(2 domiciliari,le altre obblighi o divieti di dimora) e 75 indagati per devastazione. E' il risultato dell'operazione City della Digos di Torino, dopo i disordini del 4 marzo 2023 nel capoluogo piemontese. Durante una manifestazione organizzata per la liberazione dell'anarchico, allora in sciopero della fame contro il carcere duro cui era sottoposto, ci furono lanci di bombe carta e oggetti vari contro le forze dell'ordine e danni ad auto, vetrine, monumenti e arredo urbano.