Salone del Mobile 2024 | Un’edizione incredibile Record di presenze +17% - Milano incoronata capitale del design

(Di domenica 21 aprile 2024)– Tutti pazzi per ildel. Per la manifestazione quest’anno si è registrata “un'affluenza” di 361.000, +17,1% rispetto 2023, 54% da estero. Numeri da capogiro, resi noti dalla presidente Maria Porro, che non ha nascosto la sua soddisfazione: "Il 62esimoha superato ogni previsione: è stata un`edizione da. Abbiamo registrato risultati eccezionali, grazie alla fiducia di un ecosistema che, ancora una volta, ha riconosciuto alla manifestazione la sua leadership internazionale”. La manifestazione milanese è tornata ai livelli pre Covid. Quest’anno alsono stati presenti 1.950 espositori da 35 Paesi, 185 brand tra debutti e ritorni. Per la precisione con un +17,1% rispetto al ...