Roma - il Leverkusen è ‘imbattibile anche senza obiettivi | 45 partite senza sconfitte!

(Di domenica 21 aprile 2024) Sale a 45l’imbattibilità del Bayer. La squadra tedesca, ormaipiùin Bundesliga dopo la vittoria matematica del titolo, continua il rendimento eccezionale in stagione tra Coppa di Germania, Bundesliga e Europa League. L’ultima impresa della squadra di Xabi Alonso è arrivata nel match della 30ª giornata del campionato tedesco contro il Borussia Dortmund, una squadra forte e pienamente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Attenta, ilfa paura Ilè una macchina quasi perfetta e l’ultima prova di forza è arrivata dalla sfida del Signal Iduna Park di Dortmund. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-1. Il solito Niclas Fullkrug porta in vantaggio i gialloneri e sembra ...