Victoria Beckham ha festeggiato i 50 anni in Costa Azzurra | jet privato e cena stellata in famiglia

(Di venerdì 19 aprile 2024)ha compiuto 50il 17 aprile e nelle ultime ore ha ufficialmente dato il via ai festeggiamenti. Il marito David le ha regalato un viaggio a sorpresa: i due sono partiti alla volta della Francia a bordo di un jete hannoto inin un ristorante stellato.

Victoria Beckham ha compiuto ieri, 17 aprile 2024, 50 anni , e ovviamente non sono mancati gli auguri del marito David e dei figli ; coppia inossidabile da oltre un quarto di secolo, che ha saputo ... (news.robadadonne)

La Posh spice spegne 50 candeline e riceve un messaggio speciale dal marito e compagno di vita David Beckham 50 candeline da spegnere per Victoria Beckham , la Posh spice che negli ultimi 30 anni ha ... (361magazine)

Il segreto di Victoria Beckham per mantenere la pelle giovane - David Beckham ha rivelato cosa sua moglie Victoria Beckham mangia ogni giorno per contrastare l'invecchiamento. La scienza le dà ragione ...donnamoderna

Compleanno Victoria Beckham: "Entro nei miei 50 anni con i tacchi" - Victoria Beckham ha compiuto 50 anni e, nel giorno del suo compleanno, il marito David ha colto l'occasione per scrivere un lungo post su Instagram ed esprimerle tutto il suo amore ...105

Victoria compie 50 anni, icona pop e lady Beckham: mezzo secolo da Spice Girl - Che fosse la più stilosa delle cinque Spice Girls si capì subito: d'accordo con il girl power, con l'essere "street smart, extrovert, ambitious and able to sing ...leggo