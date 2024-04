Rebel Moon – Parte 2 - la recensione | l’Imperium colpisce ancora

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il film:2: La Sfregiatrice (– Part 2: The Scargiver), 2024. Regia: Zack Snyder. Cast: Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Michiel Huisman, Staz Nair, Doona Bae, Ray Fisher, Cleopatra Coleman, Anthony Hopkins, Alfonso Herrera, Ed Skrein, Fra Fee, Cary Elwes, Elise Duffy, Stuart Martin, Rhian Rees, Charlotte Maggi. Genere: fantascienza, azione. Durata: 122 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix (screener), in lingua originale. Trama: Kora e i suoi alleati si preparano per la battaglia contro le forze imperiali capitanate dal redivivo ammiraglio Noble. A chi è consigliato? Ai fan delle epopee cosmiche e agli appassionati del cinema di Zack Snyder. Dopo il primo film, arrivato su Netflix sotto Natale, tocca al secondo episodio dell’epopea spaziale ...