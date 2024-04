(Di giovedì 18 aprile 2024) Se anche voi stavate aspettando con curiosità Thecome ildi Quentin, dobbiamo condividere un colpo di scena con voi: il regista ha deciso dire a portare avanti il suo progetto, per il quale, tra l’altro, si era parlato anche di Brad Pitt, tra gli attori principali. La notizia, che arriva da Deadline in esclusiva, è una di quelle che lascia spiazzati, perché Thenon era solo un rumor, ma undi cui si è parlato tanto e sul quale sono state rilasciate numerose anticipazioni. Al momento non sono state ancora rese note le motivazioni per le quali il regista abbia deciso di mettere da parte questo, ma Deadline ha spiegato che ...

Tarantino è ormai pronto a iniziare le riprese del suo decimo e ultimo film in carriera Dopo le varie speculazioni degli ultimi mesi sul cast di The Movie Critic , pare sia stato finalmente svelato ... (movieplayer)

È arrivato il momento di scoprire dove vedere la pellicola d’animazione Super Mario Bros – The Movie . ecco su quali piattaforme trovarlo Tra le pellicole più amate del 2023, di certo non possiamo ... (tuttotek)

The Movie Critic: Tarantino rinuncia al film (che non sarà il decimo e ultimo) - Se anche voi stavate aspettando con curiosità The Movie Critic come il decimo e ultimo film di Quentin Tarantino, dobbiamo condividere un colpo di scena con voi: il regista ha deciso di rinunciare a ...cinemaserietv

Transformers One: Chris Hemsworth annuncia la data di uscita del trailer del film d’animazione - Chris Hemsworth e Brian Tyree Henry, protagonisti di Transformers One, annunciano quando sarà pubblicato il primo trailer del film d'animazione.filmpost

The Painter: recensione dell’action Movie Paramount+ - La recensione di The Painter, il film Paramount+ disponibile per gli abbonati della piattaforma streaming dall'11 aprile 2024.cinematographe