Straferrara - oltre duemila iscritti Testimonial l’ex maratoneta Bettiol

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tutto pronto per lain centro. L’appuntamento, organizzato dall’Asd Fuo Run e patrocinato dal Comune di Ferrara, è fissato per domenica 21 aprile con la partecipazione di migliaia di podisti e camminatori. Si tratta di una corsa non competitiva che ha l’obiettivo di promuovere la sana attività sportiva attraverso il movimento all’aria aperta. Una festa e un momento di aggregazione sociale aperto a tutti podisti, camminatori, famiglie e bambini. Al momento si sono superate leiscrizioni. Un evento a cui tutti possono partecipare, occasione per poter apprezzare le bellezze storiche, architettoniche, culturali e paesaggistiche che offre la città di Ferrara. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo, alle 10 partenza da corso Martiri della Libertà, con due percorsi. Uno da 6 km adatto a tutti, in particolare alle ...