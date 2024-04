Ecco quanto possono costarci gli attacchi Houthi nel Mar Rosso

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 18 aprile 2024) La Banca Mondiale nel recente rapporto Conflict and Debt in the Middle East and North Africa ha svelato dettagli sulle potenziali perdite che l’Egitto, l’intera regione e il resto del mondo potrebbero subire nel corso dell’anno a causa dei continuiportati avanti dagliche prendono di mira le navi mercantili nello stretto di Bab al-Mandab e nel Mar. Gli assalti alle navi dei terroristi yemeniti sostenuti dall’Iran potrebbero allungare ulteriormente i tempi di spedizione e far lievitare i costi per diversi Paesi della regione. Se l’instabilità geopolitica nella regione dovesse aumentare, i mercati petroliferi e dei capitali potrebbero risentirne e gli investitori stranieri potrebbero essere meno disposti a concedere prestiti alla regione. Le perdite dell’Egitto Per un’economia di importanza regionale ...