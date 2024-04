Atalanta-Liverpool | Gasperini in conferenza stampa | orario | tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Oggi, mercoledì 17 aprile, adancora da definire (attese novità a breve) il tecnico dell’Gian Pierointerverrà inper presentare la partita contro il, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. La vittoria per 3-0 dell’andata ad Anfield Road è negli occhi degli italiani, ma c’è ancora uno scoglio da superare. Al Gewiss Stadium ilcercherà di ribaltare il risultato, dopo una settimana da incubo che ha visto Salah e compagni cadere due volte in casa in una settimana, prima con i bergamaschi, poi con il Crystal Palace. La voglia di riscatto è tanta per i reds e Scamacca (autore di una doppietta a) e compagni hanno bisogno di un’altra prestazione perfetta. ...