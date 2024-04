(Di lunedì 15 aprile 2024) VENEZIA - Convinto di avere una grave malattia per ripetere continuamentee visite mediche gratuite avrebbe finto di essere, facendosi ricoverare in diversini, fornendo...

Ipocondriaco si finge malato e gira gli ospedali d'Italia per non pagare gli esami: 55enne veneto smascherato a Catania - VENEZIA - Convinto di avere una grave malattia per ripetere continuamente esami e visite mediche gratuite avrebbe finto di essere malato, facendosi ricoverare in diversi ospedali italiani, ...ilgazzettino

Gira negli ospedali d’Italia fingendosi malato per non pagare gli esami, veneto denunciato - L’uomo Ipocondriaco una volta a mese si presentava nei Pronto soccorso con nomi falsi, convinto di avere una grave patologia e riuscendo a farsi ricoverare ...mattinopadova.gelocal

Ipocondriaco si fa ricoverare (sotto falso nome) in vari ospedali per farsi esami gratis, denunciato - Convinto di avere una grave malattia per ripetere continuamente esami e visite mediche gratuite avrebbe finto di essere malato, facendosi ricoverare in diversi ospedali italiani, fornendo ...ilmessaggero