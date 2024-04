Iran | attacco militare a Israele con 500 droni “Intercettato il 99 per cento” Teheran | “Per noi finita qui | ma Usa stiano fuori” Tel Aviv | pronti a risposta militare

(Di domenica 14 aprile 2024) Il premier israeliano: “Faremo del male a chi ci farà del male”. Londra e Parigi condannano“sconsiderato” di. Che fa sapere: “Con questa azionela questione per noi è chiusa”. Ma Il gabinetto di guerra a Telapprova “” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

(Adnkronos) – L’ Attacco sferrato dall’ Iran contro Israele non muta le condizioni di sicurezza in Italia , “già innalzata al massimo livello di allerta ad ottobre scorso”, dopo l’aggressione di ... (ildenaro)

L'Idf conferma, 'l'Iran ha lanciato missili' - L'esercito israeliano ha confermato che l'Iran ha lanciato missili come parte del suo attacco. "Poco fa l'Iran ha lanciato missili dal suo territorio verso il territorio dello Stato di Israele", ha ...ansa

Medio Oriente: Trump dopo attacco Iran, con me non sarebbe accaduto - Israele "è sotto attacco da parte dell'Iran, e non sarebbe mai dovuto accadere". Lo ha scritto l'ex presidente degli Stati Uniti, ...agenzianova

Medio Oriente: “Al Arabiya”, contro Israele più di 400 droni lanciati da Iran, Iraq e Yemen - Più di 400 droni sono stati lanciati in diverse ondate da Iran, Iraq e Yemen contro Israele. Lo riferisce l'emittente televisiva ...agenzianova