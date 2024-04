Amici Serale 13 aprile | chi è stato eliminato? Il colpo di scena e cosa è successo nella quarta puntata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Undimaiprima, una buona dose di polemiche e tante esibizioni hanno caratterizzato ladeldidi Maria De Filippi andata in onda sabato 13. Al termine della, infatti, non c’è stata alcuna eliminazione: tutto rimandato alla prossima settimana per volere di uno dei tre giudici. I giudici Cristiano Malgioglio come sempre fa il proprio ingresso in studio da solo e con una passerella tutta sua con tanto di ballerine. Passerella anche per Michele Bravi, che inspiegabilmente entra in studio cantando 'My way' di Frank Sinatra. Giuseppe Giofrè entra invece ballando. Insomma, quest'anno è show anche da parte dei tre giudici. Le squadre Le squadre in gara sono: Lorella ...