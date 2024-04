Gallipoli | arrestato l’uomo che perseguitava l’ex moglie vestito da fantasma

(Di venerdì 12 aprile 2024) Pubblicato il 12 Aprile, 2024 Un uomo dinon aveva mai accettato la fine del matrimonio cone così, per vendetta, aveva iniziato a perseguitare la donna pedinandola, stalkerizzandola e presentandosi sotto casa suada. Lo scorso febbraio il Questore ammonì, destinatario anche di un divieto di avvicinamento che però non è servito a molto. La vittima, dotata di un dispositivo anti-stalker, ha potuto dimostrare chein più occasioni si è avvicinato a lei e così per l’11 aprile i carabinieri lo hannoeseguendo un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Lecce. Ilstalker Come confermato dalle indagini ...

