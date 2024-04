Caserta | lavori non autorizzati | scatta sequestro per hotel di San Leucio

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 12 aprile 2024). Una struttura di 600 metri quadrati sottoposta aedili per finalità di ricezione turistica è stata sequestrata dalla Polizia Locale a, nella storica frazione di San. Gli agenti guidati dal comandante Antonio Piricelli hanno effettuato un sopralluogo nell’ambito delle attività tese a reprimere il fenomeno del “mattone selvaggio” ed hanno così scoperto, tramite controllo documentale, che il cantiere violava le norme edilizie, in particolare che le opere non erano state autorizzate e che l’ampliamento della struttura violava i vincoli paesistici che insistono in zona. La struttura è stata così sequestrata e il titolare denunciato all’autorità giudiziaria.