Assunzioni | appalti e 156mila euro Lo spregiudicato sistema Pisicchio

(Di venerdì 12 aprile 2024) Per i pm l'ex assessore Alfonso e il fratello Enzo gestivano le gare a Bari per ottenere favori. Tra le accuse: soldi in contanti, auto, feste pagate, lavori affidati a imprenditori amici

Il sistema Pisicchio, promesse di posti di lavoro e appalti truccati in cambio di voti - «Un favore che dovremmo fare...dare qualche assunzione». Posti di lavoro, regali o soldi in cambio di voti e affidamenti. Secondo la procura, a Bari funzionava così. E ancora: «Qual è quello a cui dev ...ilsecoloxix

I Pisicchios, “ras” delle Assunzioni: più posti per tutti - Liste segrete con i nomi di figli, figliocci e nipoti eccellenti da far assumere. Tra questi, i parenti dei fratelli Pisicchio e delle loro persone di fiducia, da piazzare nelle imprese che gli stessi ...ilfattoquotidiano

Olio, panettoni, gioielli, soldi e Assunzioni di parenti e amanti, in manette ex sindaco (NOME) - Mazzette per gli appalti: lunga la lista dei funzionari corrotti. Decisive, per gli inquirenti, le intercettazioni ...zoom24