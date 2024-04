Villeneuve | il suo nuovo film potrebbe essere Nuclear War | A Scenario

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 aprile 2024) La Legendary Entertainment ha acquisito i diritti diWar: A, libro scritto da Annie Jacobs finalista al premio Pulitzer. A quanto apprende Deadline, la Legendary probabilmente proprorrà questo progetto a Denis, che ha dichiarato di voler affrontare unlungometraggio prima di concentrarsi sul terzo capitolo di Dune. L’aspettativa è checonsideri questo come un altro gigantesco progetto insieme a Dune: Messiah, che lui e Legendary stanno sviluppando come conclusione della trilogia. Il libro esplora unocontemporaneo su ciò che accadrebbe in caso di guerrae, sulla base di dozzine di interviste con esperti militari e civili che hanno costruito le armi e sono a conoscenza dei piani di risposta e sono ...