Udinese-Inter | un altro lunedì di fuoco per avvicinare l’obiettivo

(Di lunedì 8 aprile 2024)completa la trentunesima giornata di Serie A. Alle 20.45 la capolista va al Bluenergy Stadium, per ridurre ulteriormente la distanza dall’aritmetica certezza del titolo. CONTO ALLA ROVESCIA –è la seconda partita su tre alnello spazio di quattro giornate, dopo il 2-0 all’Empoli di sette giorni fa e in attesa del derby del 22 aprile. Ma per arrivare alla stracittadina col Milan con la possibilità – che sarebbe epocale – di chiudere il discorso proprio lì servono ancora due fattori. Il primo è vincere stasera, il secondo è ridurre ulteriormente la distanza connella prossima giornata. All’servono undici punti su ventiquattro disponibili, farne tre stasera vorrebbe dire portarsi a -8 e rendere il weekend successivo già ...

