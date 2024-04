Tra ritardi e dati parziali | destre in panne sul Pnrr Openpolis lancia l’allarme | “Spesi solo 43 miliardi di euro sui 194 complessivi”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 8 aprile 2024) Da occasione di rilancio del Paese, ilsi sta trasformando in un vero e proprio grattacapo per il governo di Giorgia Meloni. Che qualcosa non stia funzionando per il verso giusto lo si capisce dall’ultimo report dida cui emerge il permanere di “gravi carenze informative in merito allo stato di avanzamento dei progetti finanziati dal piano nazionale di ripresa e resilienza ()” e dagli ultimi, tutt’altro che incoraggianti, sulle risorse fin qui spese. “Con la pubblicazione della quarta relazione al parlamento sull’attuazione del piano, il governo ha finalmente provveduto a fornire qualche aggiornamento su quest’ultimo fronte. Tuttavia il quadro risulta ancora incompleto. Allo stato attuale infatti sono disponibilisul livello di spesa aggiornati al 31 dicembre 2023. ...