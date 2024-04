Promozione | la capolista Affrico aumenta il divario La Sansovino rallenta Casentino ok con Lunghi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Lae l’ne approfitta. I fiorentini vincono di misura a Montalcino e a quattro turni dal termine portano ildal secondo posto dei savinesi a 10 punti. Lainfatti non va oltre lo 0-0 in casa del Subbiano e di fatto potrebbe adesso concentrarsi sui playoff anche se la matematica certezza delladell’non c’è. Per il Subbiano dell’ex Giusti un ottimo punto anche per muovere la classifica. Unico sorriso (per le aretine) quello delAcademy che vola in casa della Chiantigiana. Vittoria nel segno diche regola così i senesi. Per il Lucignano un passo falso contro il Torrita che toglie certezze alla prima dopo l’esonero di Gennaioli. Per fortuna non ne approfitta ...