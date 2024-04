Investita da un’auto | muore dopo 11 giorni in ospedale | Gazzaniga piange Lidia Noris

(Di domenica 7 aprile 2024) INCIDENTE. Aveva 70 anni ed era conosciuta in paese per il suo impegno come volontaria nella Cisl. I funerali saranno celebrati lunedì 8 aprile alle 14,30 nella parrocchiale.

Gazzaniga , 25 marzo 2024 – Incidente stradale, poco dopo le 14, nel territorio comunale di Gazzaniga , comune della val Seriana. È accaduto in via Vittorio Veneto dove un pedone, una donna di 70 ... (ilgiorno)

“Com’è possibile che due ragazzi in bicicletta siano investiti e uccisi e non venga nemmeno fatto un processo? Si sarebbe dovuto tenere anche se l’auto fosse andata a cinquanta all’ora. Per sette ... (ilfattoquotidiano)

Gazzaniga. Non ce l’ha fatta Lidia Noris , la 70enne di Gazzaniga Investita lunedì 25 marzo intorno alle 14 mentre stava andando al lavoro. È morta in ospedale venerdì, dopo undici giorni di ... (bergamonews)

