Carmela Barbato | chi è la mamma di LDA | ex moglie di Gigi D’Alessio

(Di domenica 7 aprile 2024) LDA è nato a Napoli il 27 marzo 2003, ha 19 anni ed è il terzogenito die papà. Appassionatosi al rap e alla musica più in generale fin da bambino, a soli a 13 anni il giovane ha pubblicato il suo primo inedito “Resta”, uscito nel 2017, poi seguito da una collaborazione con il padreper il brano “Buongiorno”, all’interno del quale erano presenti numerosi artisti della scena napoletana a iniziare da Clementino., Chi è ladi LDA La coppia si è sposata nel 1986 e dalla loro unione sono nati tre figli: Claudio, arrivato nello stesso anno del matrimonio, Ilaria, nata nel 1992 e Luca, venuto al mondo nel 2003.ha anche ...

