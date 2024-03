Noi | ostaggi di incidenti e velocità San Giovanni Profiamma si ribella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024) C’è anche chi ha subito duestradali nel giro di poche settimane per uscire o tornare a casa, con l’unica colpa di abitare in prossimità della curva. Il problema è quello della viabilità interna di San. I cittadini si sono rivolti all’amministrazione comunale e al consigliere di minoranza Mario Gammarota, il quale ha prodotto atti di sindacato ispettivo ma la situazione per ora è pressoché invariata: strada interna troppo trafficata e scarse tutele per i pedoni e utenti fragili della strada. A farsi portavoce delle lamentele è Ivano Piermarini, uno dei promotori del comitato di cittadini che si è formato negli anni e si è fatto interlocutore delle istituzioni: "Abbiamo partecipato a diversi incontri – spiega – ma abbiamo raccolto solo un attraversamento pedonale rialzato. Invece ne servirebbero di più, ...