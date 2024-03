La risoluzione Usa all’Onu su Gaza | un capolavoro di ipocrisia

(Di sabato 23 marzo 2024) Il Segretario di Stato Usa Antony Blinken, prima di sbarcare a Gerusalemme, aveva annunciato che il suo Paese avrebbe presentato unaOnu per chiedere un “cessato il fuoco immediato legato al rilascio degli ostaggi” ae ieri taleè stata presentata. La proposta ha raccolto undici i voti a favore, un’astensione (Guyana) e InsideOver.

Russia e Cina hanno bloccato con il veto in Consiglio di Sicurezza Onu la risoluzione elaborata dagli Usa sulla tregua a Gaza che "determina l'imperativo di un cessate il fuoco immediato e prolungato ... (gazzettadelsud)

Netanyahu: "Su Rafah avanti anche soli" - Dopo la bocciatura della risoluzione statunitense il Consiglio di sicurezza dell'Onu rinvia a lunedì il voto su una nuova risoluzione per un cessate il fu ...libero

Guerra Israele – Hamas, slitta a lunedì voto del Consiglio di sicurezza Onu su tregua LIVE - La decisione segue il veto di Cina e Russia sulla risoluzione degli Usa per la tregua, che per Mosca "dava l'ok all'attacco a Rafah". Blinken incontra Netanyahu, il premier israeliano ribadisce: "Non ...tg24.sky