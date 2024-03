Il falso video dell’Ucraina che rivendica la strage al Crocus City Hall di Mosca

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 23 marzo 2024) Circola un, che riprenderebbe un programma televisivo ucraino, dove il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale, Alexei Danilov, avrebbe ammesso il coinvolgimento di Kiev nell’attacco terroristico aldi. Ilè stato diffuso via Telegram dal programma russo 60 Minut e della conduttrice Olga Skabeeva. Il, però, risulta essere unformato da diverse clip e da un deepfake generato con l’Intelligenza Artificiale. In nessun caso i canali ucraini hanno pubblicato undel dirigente ucraino dove sostiene un coinvolgimentonelladi. Per chi ha fretta Non c’è traccia ...