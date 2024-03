Cari ristoratori | ricaricare troppo sul prezzo del vino è il vostro peccato mortale

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 23 marzo 2024) A volte leggi certe carte dei vini e ti deprimi. Le etichette sono scelte “a peso”, da un solo distributore. Una roba tipo: “Caro, dammi un pinot grigio a caso, una falanghina, una ribolla e un etto di mortadella”. Altre volte ci sono prezzi folli, tipo furto con scasso. Direte voi: se non ti piacciono i prezzi, puoi non andarci. Ok, ma due obiezioni. Uno: la carta dei vini spesso non è pubblica. Una volta seduto che faccio, mi alzo? Due: ma perché mi devi togliere il piacere di bere una buona bottiglia al ristorante?del: vedi alla voce rico La parolina magica è rico, ovvero quel di più che viene aggiunto alpagato suldi listino. State buoni, amici, so bene che nel rico va inserita non solo la ...