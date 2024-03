Calcio | Nazionale Gravina Col Venezuela hanno vinto i tifosi

(Di sabato 23 marzo 2024) "Accoglienza pubblico ci dà iniezione di fiducia per futuro" NEW YORK (STATI UNITI) - "? Al di là della partita di, c'è una partita straordinaria che volevamo giocare e vincere in modo convincente e questa partita l'vinta iche ciaccolto in maniera straordinaria.

"So di dover continuare a lavorare tanto per miglirare", dice l'attaccante del Genoa NEW YORK (STATI UNITI) - Seconda e ultima tappa della tournée americana per la Nazionale, che dopo il successo ... (ilgiornaleditalia)

L'INIZIATIVA - Italia è co-sponsor della bozza Onu che istituisce la Giornata del Calcio - "L'Italia ha co-sponsorizzato una bozza dell'Assemblea Generale Onu che verrà approvata nelle prossime settimane e istituisce la Giornata interNazionale del Calcio il 25 maggio, molto importante come ...napolimagazine

Napoli, Italiano per il futuro - Visualizzazioni: 5 Siamo alle battute finali della stagione 2023-2024 e il Napoli di De Laurentis è già proiettato al futuro. Per la panchina il nome forte è Vincenzo Italiano. Napoli, per il futuro d ...calciostyle

Eriksson, a Liverpool l’ultima partita: “Essere in panchina ad Anfield è come un sogno” - L’appuntamento in campo, con ex-campioni del Liverpool come Steve Gerrard e Fernando Torres nella formazione di casa, ha avuto il sapore di un addio al Calcio da parte di uno ... allenatore straniero ...repubblica