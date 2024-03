60° anniversario della Lega del Filo d’Oro | intervengono Bellucci | Mulè e Locatelli

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 23 marzo 2024) ROMA – Mercoledì 27 marzo, alle ore 16, presso la SalaRegina di Montecitorio si svolge la cerimonia del 60°Fondazionedel. Saluti del vicepresidenteCamera, Giorgio. Nel corso dell’evento viene presentato il “Manifesto delle persone con sordocecità”. Introducono la ministra per le Disabilità, Alessandra, la viceministra del Lavoro e le Politiche sociali, Maria Teresa(foto), e la sottosegretaria per l’Economia e le Finanze, Lucia Albano. Modera Francesca Romana Elisei. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.