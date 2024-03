Insegnante in classe con una maglia pro Palestina | studentessa israeliana vuole denunciarla

Camilla Maccari , classe ’96, giocatrice di flag football per gli Hogs. Ci racconti un po’ di lei. "Dopo le superiori al Bus Linguistico mi sono laureata in economia e marketing internazionale a ... (sport.quotidiano)

Insegnante in classe con la maglietta pro Palestina, la famiglia di una studentessa di origini israeliane valuta denuncia - Nella crescente tensione generale per il conflitto tra Israele e Hamas e le devastanti ripercussioni sulla popolazione civile, ogni giorno la cronaca riserva un nuovo episodio. L’ultimo arriva da Pavi ...ilfattoquotidiano

Lutto nel mondo della scuola, Valdobbiadene e Pieve di Soligo piangono la prof Luciana Novelletto - La donna si è spenta improvvisamente, a soli 50 anni. I colleghi, gli studenti e le loro famiglie la ricordano con affetto ...tribunatreviso.gelocal

Insegnante con maglietta pro-Palestina, è un caso a Pavia - Una Insegnante si è presentata in classe indossando una maglietta che inneggia alla Palestina libera, con la frase "From the river to the sea. (ANSA) ...ansa